Frankfurt: Wiedwald ersetzt kranken Rönnow

Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss im Punktspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) kurzfristig auf Torhüter Frederik Rönnow verzichten. Der Däne laboriert an einem Infekt und wird von Felix Wiedwald, eigentlich die Nummer drei im Eintracht-Gehäuse, vertreten. Stammkeeper Kevin Trapp fehlt noch wegen einer Schulterverletzung.

Fällt wegen Infekt kurzfristig aus: Frederik Rönnow © SID

Wiedwald hatte in der Bundesliga zuletzt am 20. Mai 2017 im Tor gestanden, damals noch für Werder Bremen. Sein bislang letztes Pflichtspiel für die Eintracht bestritt der 29-Jährige am 7. Dezember 2014.