Frankfurt gewinnt bei Eindhoven - Neuzugang Zuber debütiert

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat seinen ersten Sieg in der Vorbereitung eingefahren. Der Pokalsieger von 2018 gewann 2:1 (0:0) beim niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven. Nach torloser erster Halbzeit erzielten Daichi Kamada (55.) und Martin Hinteregger (68.) per Freistoß die Tore für die Eintracht.

Testspiel: Eintracht Frankfurt besiegt Eindhoven 2:1 © SID

Neuzugang Steven Zuber, der Anfang August von Ligakonkurrent TSG Hoffenheim im Tausch mit Mijat Gacinovic in die Main-Metropole kam, feierte in der zweiten Halbzeit sein Debüt für die SGE. Am 29. August (19.00 Uhr) folgt der nächste Test für die Elf von Adi Hütter beim niederländischen Meister Ajax Amsterdam.