Frankfurt kassiert knappe Niederlage in Philadelphia

Philadelphia (SID) - DFB-Pokalsieger hat zum Abschluss des Trainingslagers in den USA das zweite Testspiel verloren. Bei Philadelphia Union musste der Fußball-Bundesligist ein 0:1 (0:0) hinnehmen. Für die Gastgeber traf Derrick Jones (49.). Zum Auftakt der USA-Reise hatte die Eintracht ein Remis bei Real Salt Lake City (1:1) geholt.

Adi Hütter trainierte zuvor die Young Boys Bern © SID

Im Talent-Energy-Stadion hatte das Team von Trainer Adi Hütter einige gute Chancen, doch Nicolai Müller (11.) und Daichi Kamada (19.) verpassten in der ersten Halbzeit knapp, nach der Pause vergaben Danny Blum (66./76.), Branimir Hrgota (72.) und Mijat Gacinovic (80.).

Das erste Pflichtspiel bestreiten die Hessen am 12. August in Frankfurt beim Duell um den DFB-Supercup gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München. Der nächste Test steht am kommenden Samstag bei Drittligist SV Wehen-Wiesbaden an (16 Uhr).