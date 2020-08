Frankfurt leiht Joveljic erneut aus

Frankfurt/Main (SID) - Eintracht Frankfurt traut seinem Youngster Dejan Joveljic den Durchbruch in der Fußball-Bundesliga wohl noch nicht zu. Die Hessen gaben am Mittwoch bekannt, dass der 21-jährige Serbe noch einmal verliehen und in der kommenden Saison für den österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC auflaufen wird. "Dort hat er die Chance, viel zu spielen und Selbstvertrauen zu sammeln", sagte Sportdirektor Bruno Hübner.

2019 wechselte Joveljic (l.) von Belgrad nach Frankfurt © SID

Joveljic war im Sommer 2019 von Roter Stern Belgrad nach Frankfurt gewechselt. In der Hinrunde hatte der U21-Nationalspieler für die SGE noch zehn Spiele bestritten, in der Rückrunde war er in Belgien bis zum Saisonabbruch bereits an den RSC Anderlecht ausgeliehen. Joveljic besitzt in Frankfurt einen Vertrag bis 2024.