Frankfurt möchte auf den Rechenschieber verzichten: "Auf uns konzentrieren"

Frankfurt/Main (SID) - Die Profis des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt möchten in keinem Fall den Rechenschieber bemühen. "Wir sind gut beraten, uns auf unsere eigene Leistung zu konzentrieren", sagte Mittelfeldspieler Sebastian Rode vor dem abschließenden Gruppenspiel in der Europa League am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) gegen die Portugiesen von Vitoria Guimaraes: "Für uns gilt es, unsere Leistung auf den Platz zu bringen. Dann bin ich mir sicher, dass wir gewinnen werden."

Rode soll vier Millionen Euro kosten © SID

Ein Sieg würde dem Halbfinalisten der Vorsaison den Einzug in die Zwischenrunde garantieren. Allerdings könnte auch ein Remis und sogar eine Niederlage reichen, um auf einem der ersten beiden Plätze der Gruppe F zu landen. Neben der Eintracht (9 Punkte) wollen dies der FC Arsenal (10) und Standard Lüttich (7) schaffen. Nur für Schlusslicht Guimaraes (2) geht es um nichts mehr.

Rode warnt dennoch vor den Portugiesen. "Sie sind zwar schon ausgeschieden, wollen sich aber hier sicher nicht abschlachten lassen und auch nochmal ein gutes Gesicht zeigen", äußerte der 29-Jährige.

Torjäger Goncalo Pacienca sieht die Lage seiner Landsleute ähnlich. "Das wird ein hartes Stück Arbeit für uns, denn sie werden sich mit einem positiven Gefühl aus der Europa League verabschieden wollen", sagte der Angreifer: "Wir müssen zeigen, wer der Boss ist."

Sollten die Frankfurter tatsächlich Chef im Ring bleiben, werden die Hessen mit Spannung auf den 16. Dezember blicken. Dann findet die Auslosung der ersten K.o.-Runde statt. Die Partien sind für den 20. und 27. Februar 2020 angesetzt. - Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Frankfurt: Rönnow - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Fernandes, da Costa, Sow, Rode, Kostic - Pacienca, Silva. - Trainer: Hütter

Guimaraes: Miguel Silva - Sacko, Correira, Pedrao, Hanin - Agu - Poha, Evangelista - Edwards, Bonatini, Davidson. - Trainer: Vieira

Schiedsrichter: Gediminas Mazeika (Litauen)