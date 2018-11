Frankfurt ohne Allan Souza und Stendera in Augsburg

Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ohne Allan Souza und Marc Stendera beim FC Augsburg an. Allan Souza habe sich im Training das Knie verdreht, Stendera sei erkrankt, sagte Trainer Adi Hütter am Freitag. Ob Carlos Salcedo nach überstandener Verletzung in den Kader zurückkehrt, ließ der Trainer zunächst offen.

Marc Stendera wird der Eintracht in Augsburg fehlen © SID

Der FCA habe eine "sehr unangenehme Mannschaft", sagte Hütter: "Sie lassen sich immer viel einfallen, sind sehr zweikampfstark. Wir brauchen ein Top-Spiel, um mit drei Punkten nach Hause zu fahren."