Frankfurt ohne Stürmer Dost in Düsseldorf

Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss im Auswärtsspiel bei Schlusslicht Fortuna Düsseldorf am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf seinen Stürmer Bas Dost verzichten. Der 30 Jahre alte Niederländer leidet unter einer Magen-Darm-Erkrankung und musste am Freitag kurzfristig im Krankenhaus untersucht werden. Das teilten die Hessen am Abend mit.

Magen-Darm: Bas Dost fehlt am Wochenende © SID

Dost wird voraussichtlich durch Goncalo Paciencia (25) ersetzt. Beide Frankfurter Spieler hatten beim 2:1 im Hinspiel für die Mannschaft von Trainer Adi Hütter getroffen.