Frankfurts Ache fällt vorerst aus

Frankfurt/Main (SID) - Angreifer Ragnar Ache wird dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt vorerst fehlen. Wie die Hessen mitteilten, fällt der 22-Jährige wegen einer "leichten Sehnenverletzung an der Oberschenkelrückseite wenige Wochen" aus. Ache hatte sich die Verletzung am vergangenen Freitag beim 5:0 der U21-Nationalmannschaft in Moldau zugezogen und war anschließend vorzeitig vom DFB-Lehrgang nach Frankfurt zurückgereist.

Frankfurt muss vorerst auf Ragnar Ache verzichten © SID

Der Neuzugang von Sparta Rotterdam war an den ersten drei Bundesliga-Spieltagen als Joker zu zwei Kurzeinsätzen gekommen.