Frankfurts Dost früher als erwartet zurück im Training

Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt darf womöglich noch in diesem Jahr wieder auf Tore des Niederländers Bas Dost hoffen. Trainer Adi Hütter erklärte bei der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) bei Schalke 04, dass der Stürmer früher als erwartet ins Mannschaftstraining zurückgekehrt sei. "Das ist schon eine unerwartete Kehrtwende", so der Österreicher.

Bas Dost zurück im Training © SID

Vor Wochenfrist noch war man bei den Hessen davon ausgegangen, dass Dost (30) wegen eines eingeklemmten Nervs im Leistenbereich wohl erst in der Rückrunde wieder einsatzfähig sein würde. Nach dem Schalke-Spiel geht es für die Eintracht vor der Winterpause noch gegen Schlusslicht 1. FC Köln und zu dessen Mitaufsteiger SC Paderborn um Punkte.