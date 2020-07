Frankfurts Hasebe erfolgreich am Knie operiert

Frankfurt/Main (SID) - Trainer Adi Hütter vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt kann zum Trainingsauftakt mit Makoto Hasebe planen. Der 36-Jährige unterzog sich in seiner japanischen Heimat erfolgreich einem routinemäßigen Eingriff am Knie, um wieder beschwerdefrei spielen und trainieren zu können. Nach Angaben der Hessen steht der Defensivspieler beim Vorbereitungsstart am 27. Juli wieder zur Verfügung.