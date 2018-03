Frankfurts Nationalspieler Salcedo erleidet Schlüsselbeinbruch

Frankfurt/Main (SID) - Abwehrspieler Carlos Salcedo vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat sich erneut bei einem Einsatz für die mexikanische Nationalmannschaft an der Schulter verletzt. Wie Mexikos Verband FEMEXFUT am Mittwoch mitteilte, habe Salcedo im Testspiel gegen Kroatien (0:1) einen Schlüsselbeinbruch an der linken Schulter erlitten.

Carlos Salcedo erleidet Schlüssebeinbruch © SID

Erst im vergangen Jahr war der 24-Jährige wegen einer Schultereckgelenksprengung beim Confed Cup knapp drei Monate ausgefallen. Salcedo war im Sommer auf Leihbasis von Deportivo Guadalajara nach Frankfurt gewechselt und absolvierte bisher 18 Bundesliga-Spiele.