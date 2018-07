Frankreich - Kroatien 4:2 (2:1): Szenen, Fakten, Zitate

Moskau (SID) - ERBE: Was haben Didier Deschamps, Franz Beckenbauer und Mario Zagallo seit Sonntag gemeinsam? Sie alle haben den Weltmeister-Pokal als Trainer und Spieler geholt. 1998 hatte Deschamps die Equipe Tricolore 1998 bei der Heim-WM als Kapitän zum Titel geführt. Nun als väterlicher Mentor an der Seitenlinie. Er ist ein ganz Großer.

Mario Mandzukic schenkte den Franzosen ein Eigentor © SID

GRÜN: Nicht nur die Ehre des Weltmeister-Titels blieb Kylian Mbappe nach dem großen Finale. Der französische Jungspund ging als drittjüngster Spieler, der in einem WM-Finale stand, in die Fußball-Annalen ein. Der Angreifer von Paris St. Germain war am Sonntag im Endspiel gegen Kroatien in Moskau 19 Jahre und 207 Tage alt. Jünger waren nur der Brasilianer Pele 1958 in Schweden (17 Jahre und 249 Tage) sowie der Italiener Giuseppe Bergomi 1982 in Spanien (18 Jahre und 201 Tage).

FALSCHE RICHTUNG: Oh, Mario! Was nach dem Finale 2014 noch als Jubel für Deutschlands Weltmeister-Macher Götze galt, ist diesmal Ausruf blanken Entsetzens. Denn dass Ex-Bundesliga-Profi Mario Mandzukic in der 18. Minute ins eigene Tor traf, war mit Sicherheit nicht geplant. Und es wurde sogar historisch: Seine Fehlleistung war das erste Eigentor in einem WM-Finale überhaupt.

VERSCHLIMMBESSERT: Es hätte alles so schön sein können. Denn Ivan Perisic machte ein starkes Spiel. Nach vorne, nach hinten - der Kroate kannte nur Vollgas und belohnte sich gar dem herrlichen Ausgleichstreffer dafür. Nur jedoch um kurz darauf den Handelfmeter zu verursachen, der Kroatien wieder ins Hintertreffen brachte. Ja, angeschossen wurde Perisic, der Strafstoß war trotzdem berechtigt. Pech.

FLITZER: Es war die 52. Minute, da guckten alle Anwesenden ganz schön verdutzt. Genau dann stürmten nämlich vier Flitzer das Spielfeld. Die Partie musste unterbrochen werden, die Eindringlinge, darunter auch Frauen, wurden von Sicherheitskräften vom Platz geschleift. Warum das Ganze? Die regierungskritische russische Punkrockband Pussy Riot gedachte damit dem elften Todestag des russischen Dichters und Künstlers Dmitri Alexandrowitsch Prigow .

PANNE: Da wollte es Hugo Lloris wohl noch einmal spannend machen. Oder die Situation besonders elegant auflösen. Stattdessen gab er Futter für zukünftige WM-Rückblicke. Zu sorglos schoss er nach einem Rückpass in der 69. Minute beim Stand von 4:1 für Frankreich den heranstürmenden Mandzukic an, der hielt nur schlitzohrig den Fuß hin. Tor. Lloris wird es verschmerzen können. Schließlich ist jetzt er und nicht Mandzukic Weltmeister.

WAS NOCH ZU SAGEN WÄRE: "Zu schön, so wunderbar für die Spieler" (Didier Deschamps)

FRANKREICH: Lloris/Tottenham Hotspur (31 Jahre/104 Länderspiele/0 Tore) - Pavard/VfB Stuttgart (22/12/1), Varane/Real Madrid (25/49/3), Umtiti/FC Barcelona (24/25/2), Hernandez/Atletico Madrid (22/12/0) - Pogba/Manchester United (25/60/10), Kante/FC Chelsea (27/31/1) ab 55. N'Zonzi/FC Sevilla (29/9/0) - Mbappe/Paris St. Germain (19/22/8), Griezmann/Atletico Madrid (27/61/24), Matuidi/Juventus Turin (31/72/9) ab 73. Tolisso/Bayern München (23/14/0) - Giroud/FC Chelsea (31/81/31) ab 81. Fekir/Olympique Lyon (24/18/2). - Trainer: Deschamps (49)

KROATIEN: Subasic/AS Monaco (33 Jahre/44 Länderspiele/0 Tore) - Vrsaljko/Atletico Madrid (26/41/0), Lovren/FC Liverpool (29/46/2), Vida/Besiktas Istanbul (29/65/3), Strinic/AC Mailand (30/49/0) ab 81. Pjaca/Juventus Turin (23/19/1) - Rakitic/FC Barcelona (30/99/15), Brozovic/Inter Mailand (25/41/6) - Rebic/Eintracht Frankfurt (24/22/2) ab 71. Kramaric/1899 Hoffenheim (27/38/10), Modric/Real Madrid (32/113/14), Perisic/Inter Mailand (29/73/20) - Mandzukic/Juventus Turin (32/89/32). - Trainer: Dalic (51)

SCHIEDSRICHTER: Nestor Pitana (Argentinien), - TORE: 1:0 Mandzukic (18., Eigentor), 1:1 Perisic (28.), 2:1 Griezmann (38., Handelfmeter nach Videobeweis), 3:1 Pogba (59.), 4:1 Mbappe (65.), 4:2 Mandzukic (69.). - ZUSCHAUER: 78.011 (ausverkauft). - BESTE SPIELER: Griezmann, Pogba - Perisic, Rebic. - GELBE KARTEN: Kante (2), Lucas (2) - Vrsaljko (2). ERWEITERTE STATISTIK (Quelle: deltatre): Torschüsse 8:15. - Ecken: 2:6. - Ballbesitz: 39:61 %. - Zweikämpfe: 88:102 (SID)