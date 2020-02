Frankreich-Pokal live bei Sport1

München (SID) - Der französische Fußball-Pokal wird künftig bei Sport1+ übertragen. Meister Paris St. Germain mit den Superstars Neymar und Kylian Mbappe ist im Halbfinalduell bei Olympique Lyon 3. März live ab 21.05 Uhr zu sehen. Am 4. März folgt das Duell von AS St. Etienne gegen Cup-Verteidiger Stade Rennes ab 20.50 Uhr. Das Finale im Stade de France am 25. April zeigt Sport1 live im Free-TV.