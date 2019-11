Frankreich dicht vor dem Fed-Cup-Titel: Mladenovic schlägt Barty

Perth (SID) - Mit einem erkämpften Sieg gegen die Tennis-Weltranglistenerste Ashleigh Barty hat Kristina Mladenovic Frankreich im Fed-Cup-Finale in Führung gebracht. In Perth setzte sich Mladenovic 2:6, 6:2, 7:6 (7:1) gegen die australische Spitzenspielerin durch. Frankreich fehlt somit noch ein Sieg, um den dritten Titel in dem traditionsreichen Mannschaftswettbewerb nach 1997 und 2003 zu gewinnen.

Sieg gegen die Weltranglistenerste: Kristina Mladenovic © SID

Im zweiten Einzel des Tages stehen sich Australiens Ajla Tomljanovic und Pauline Parmentier gegenüber. Für das Doppel sind Samantha Stosur/Barty und Caroline Garcia/Mladenovic nominiert. Australien hat den Fed Cup insgesamt siebenmal gewonnen, zuletzt allerdings 1974.

Die deutsche Auswahl war im Viertelfinale gegen Weißrussland (0:4) ausgeschieden.