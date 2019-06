Frankreich in EM-Qualifikation ohne Kante

Paris (SID) - Fußball-Weltmeister Frankreich bestreitet seine EM-Qualifikationsspiele in der Türkei am Samstag und in Andorra am Dienstag ohne N'Golo Kante. Der Mittelfeldspieler vom Europa-League-Sieger FC Chelsea muss wegen Knieproblemen passen. Ihre ersten beiden Spiele auf dem Weg zur EM 2020 haben die Franzosen in Moldau (4:1) und gegen Island (4:0) deutlich gewonnen.