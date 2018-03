Frankreich verliert nach 2:0-Führung gegen Kolumbien

Paris (SID) - Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft ist trotz einer 2:0-Führung mit einer Niederlage ins WM-Jahr gestartet. Der Vize-Europameister unterlag in Paris gegen Kolumbien 2:3 (2:1). Olivier Giroud (11.) und Thomas Lemar (26.) hatten für die Gastgeber im Stade de France früh getroffen, doch Luis Muriel (28.), Monacos Stürmerstar Radamel Falcao (62.) und Juan Quintero (85.) per Foulelfmeter drehten die Partie.

Kolumbien kann einen Auswärtserfolg in Frankreich feiern © SID

Frankreich bekommt es bei der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) in der Gruppe C mit Australien, Dänemark und Peru zu tun. Für Kolumbien geht es in der Gruppe H gegen Japan, Polen und Senegal.