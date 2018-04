Frankreichs Zweitligist Le Havre trauert um Spieler Diop

Paris (SID) - Der französische Fußball-Zweitligist AC Le Havre trauert um seinen Spieler Samba Diop. Der 18 Jahre alte Verteidiger wurde bereits am Freitag tot im Haus seiner Eltern aufgefunden, wie der Klub am Samstag mitteilte.

Nachwuchsspieler Samba Diop aus Le Havre gestorben © SID

Das für Samstag terminierte Zweitligaspiel zwischen Le Havre und Stade Reims wurde abgesagt. Diop absolvierte in dieser Saison 21 Partien für die Reserve des Vereins, trainierte allerdings mit den Profis. In Frankreichs erster und zweiter Liga wird es an diesem Spieltag bei allen Begegnungen eine Schweigeminute für den Verstorbenen geben.