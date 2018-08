Frantz neuer Kapitän des SC Freiburg

Freiburg (SID) - Mittelfeldspieler Mike Frantz ist neuer Kapitän des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg. Wie der Klub am Donnerstag via Twitter mitteilte, wurde der 31-Jährige von seinen Mannschaftskollegen gewählt und tritt die Nachfolge von Julian Schuster an. Frantz' Stellvertreter sind Nationalspieler Nils Petersen (29) und Verteidiger Christian Günter (25).

Mike Frantz wird neuer Kapitän des SC Freiburg © SID

"Das ist eine schöne Wertschätzung, zumal das Votum aus dem Kreis der Kollegen kommt und nicht bestimmt wurde", sagte Frantz.

Die Breisgauer starten am kommenden Montag (18.30 Uhr/Sky) im DFB-Pokal bei Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus in die Pflichtspielsaison. In der Bundesliga empfängt Freiburg am 25. August (15.30 Uhr/Sky) zum Auftakt Pokalsieger Eintracht Frankfurt.