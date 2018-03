Franziska im German-Open-Halbfinale

Bremen (SID) - Der Saarbrücker Tischtennis-Nationalspieler Patrick Franziska spielt bei den German Open in Bremen am Sonntag um den Einzug ins Endspiel. Im Viertelfinale besiegte der Nationalspieler einen Tag nach seinem Erstrunden-Aufgabesieg gegen Titelverteidiger Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) den schwedischen Spitzenspieler Kristian Karlsson überraschend deutlich 4:1, nachdem der Ex-Düsseldorfer bereits am Nachmittag gegen den portugiesischen Ex-Mannschaftseuropameister Marcos Freitas ebenfalls unerwartet mit 4:2 die Oberhand behalten hatte. Im Halbfinale trifft Franziska auf den chinesischen Doppelweltmeister Xu Xin.

Spielt um den Einzug ins Finale: Patrick Franziska © SID

Nach Franziskas Erfolg über Karlsson spielt der Weltranglistenerste Timo Boll (Düsseldorf) im Laufe des Samstagabends ebenfalls um den Einzug ins Halbfinale. Der Rekordeuropameister und Vorjahresfinalist muss dabei gegen Chinas Olympiasieger und Weltmeister Ma Long antreten.