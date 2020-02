Französische Pressestimmen: "Haaland stellt Mbappe in den Schatten"

Köln (SID) - Auch die französischen Gazetten waren am Dienstagabend beeindruckt von Dortmunds Doppelpacker Erling Haaland (19) beim 2:1 des BVB gegen Paris St. Germain in der Champions League. "Ein kolossaler Erling Haaland stellt Kylian Mbappe in den Schatten", schrieb Ouest France.

Haaland schoss den BVB per Doppelpack zum Sieg gegen PSG © SID

L'Equipe ergänzte über den Teenager: "Der norwegische Jungstar, entschlossen wie nie, hat alle Befürchtungen bestätigt." - Die französischen Pressestimmen im Überblick:

L'Equipe: "Haaland hat allen Erwartungen gegen PSG entsprochen. Der norwegische Jungstar, entschlossen wie nie, hat alle Befürchtungen bestätigt, die seine augenblickliche Form hervorgerufen hatten."

Ouest France: "Die taktische Schlacht geht an Dortmund. Paris enttäuschte, kann sich aber noch qualifizieren. Ein kolossaler Erling Haaland stellt Kylian Mbappe in den Schatten."

Courrier de l'Ouest: "Thomas Tuchel, der deutsche Trainer von PSG, hat seine Wette verloren. Paris hat sich in Dortmund nicht durchsetzen können. Es bleibt das Rückspiel, das wahrscheinlich auch über Tuchels Zukunft entscheidet."

Le Parisien: "Neymar wirft dem Verein vor, ihn nach einer Verletzung in den letzten 17 Tagen nicht spielen lassen zu haben: 'Es war hart, vier Spiele zuschauen zu müssen, aber das war leider nicht meine Entscheidung.'"