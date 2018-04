Franzose Alaphilippe gewinnt erste Etappe der Baskenland-Rundfahrt

Zarautz (SID) - Der Franzose Julian Alaphilippe hat die erste Etappe der Baskenland-Rundfahrt gewonnen. Der 25-Jährige vom Team Quick-Step Floors siegte nach 162,1 km mit Start und Ziel in Zarautz vor dem Slowenen Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo).

Alaphilippe war auf der ersten Etappe der Schnellste © SID

Nach einem Angriff am letzten Anstieg kam das Duo in 4:17,46 Stunden mit 23 Sekunden Vorsprung auf die Verfolgergruppe ins Ziel, in der der Ravensburger Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) als Sechster bester Deutscher wurde.

Die zweite Etappe führt am Dienstag über 152,7 km nach Bermeo. Dabei muss jeweils ein Anstieg der ersten und zweiten sowie zwei Anstiege der dritten Kategorie bewältigt werden. Die Rundfahrt endet am Samstag in Arrate.