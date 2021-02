Frauen-Bundesliga: Spiel zwischen Frankfurt und Essen abgesagt

Frankfurt/Main (SID) - In der Frauenfußball-Bundesliga ist aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse eine weitere Partie abgesagt worden. Das für Freitag angesetzte Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und der SGS Essen findet nicht statt, weil das Spielfeld im Stadion am Brentanobad nicht bespielbar ist. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit, nachdem bereits am vergangenen Wochenende drei Partien abgesagt worden waren. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.