Frauen-Bundesliga: Topspiel Wolfsburg gegen Bayern torlos

Köln (SID) - Meister VfL Wolfsburg hat am vorletzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga der Frauen keinen weiteren Sieg einfahren können. Die Wölfinnen trennten sich vom FC Bayern mit 0:0. Während für den VfL der vierte Titel in Folge bereits sicher ist, müssen die Münchnerinnen weiter um die Champions League kämpfen.

Die TSG Hoffenheim gewann im Parallelspiel gegen den 1. FFC Frankfurt mit 4:0 (2:0). Isabell Hartig (13.), Nicole Billa per Foulelfmeter (16.), Tabea Waßmuth (50.) und Paulina Krumbiegel (70.) sorgten für einen ungefährdeten Sieg der TSG, die einen Spieltag vor Saisonende nur noch zwei Zähler vom FC Bayern trennt.

Der SC Freiburg verlor zu Hause mit 1:2 (0:1) gegen die SGS Essen. Irini Ioannidou (25.) und Lena Oberdorf (76.) trafen für Essen, Janina Minge glich zwischenzeitig für die Breisgauerinnen aus (47.). Freiburg bleibt auf dem siebten Tabellenplatz, Essen schiebt sich vor auf Rang vier.