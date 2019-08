Frauen-CL: Wolfsburg gegen Mitrovica, Bayern gegen Göteborg

Köln (SID) - Die beiden Frauenfußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg und Bayern München haben zum Einstieg in die Champions League machbare Aufgaben erwischt. Double-Gewinner Wolfsburg trifft auf den Neuling KFF Mitrovica (Kosovo), Vizemeister München spielt gegen den FC Göteborg, ebenfalls Vizemeister in Schweden. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.

Popp (m.) und der VfL Wolfsburg spielen gegen Mitrovica © SID

Ausgespielt wird die erste K.o.-Runde mit 32 Teams am 11./12. sowie 25./26. September. Als gesetzte Teams haben Wolfsburg und Bayern jeweils im Rückspiel Heimrecht. Das große Ziel ist das Endspiel am 24. Mai 2020 in Wien.