Frauen-CL: Wolfsburg spielt in Ungarn gegen LSK Kvinner

Wolfsburg (SID) - Auch im Europapokal der Frauen müssen Ausweichspielorte her: Wegen der Corona-Reisebeschränkungen tragen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg ihr Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen LSK Kvinner nicht in Norwegen, sondern in Ungarn aus. Wie der deutsche Double-Gewinner und Vorjahresfinalist am Montag mitteilte, findet die Begegnung am 10. März (14.00 Uhr) im Gyirmoti Stadion in Györ statt.

Alexandra Popp und Co. reisen nach Ungarn © SID

Das Hinspiel eine Woche zuvor (18.15 Uhr/Sport1) steigt in Wolfsburg. Die Runde der letzten 16 war am vergangenen Dienstag ausgelost worden. Vizemeister Bayern München hat mit dem Hinspiel bei BIIK Kasigurt aus Kasachstan große Reisestrapazen zu bewältigen.