Frauen-EM im Handball wackelt: Norwegen zieht sich als Co-Gastgeber zurück

Oslo (SID) - Norwegen hat sich als Co-Gastgeber der bevorstehenden Handball-Europameisterschaft der Frauen zurückgezogen. Der norwegische Handballverband begründete den Verzicht auf die Mitaustragung des Turniers vom 3. bis 20. Dezember mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Ob die EM nun komplett in Dänemark gespielt oder ganz abgesagt wird, ist noch nicht entschieden.

"Basierend auf den eingehenden Bewertungen der norwegischen Gesundheitsbehörden sowie den klaren Forderungen und Wünschen der politischen Behörden ist klar, dass Norwegen nicht Gastgeber des Euro-Frauenhandballs sein kann", teilte der norwegische Verband am Montag mit.

Im norwegischen Trondheim sollten zwei der vier Vorrundengruppen, eine der beiden Hauptrundengruppen sowie sämtliche Finalspiele stattfinden. Auch die Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft gegen Norwegen, Polen und Rumänien waren für den Spielort Trondheim vorgesehen.

"Wir waren logistisch auf Norwegen und den Spielort Trondheim vorbereitet, aber - falls sich die Möglichkeit ergibt - reisen wir auch zu einer Europameisterschaft nach Dänemark", sagte Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes (DHB), auf SID-Anfrage: "Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass wir uns in diesen Zeiten ein Maximum an Flexibilität erhalten müssen. Wir gehen davon aus, dass auch in Dänemark ein Hygienekonzept mit höchstem Standard umgesetzt wird."