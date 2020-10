Frauen-Handball: Dortmund verpasst Überraschung gegen Moskau

Köln (SID) - Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben in der Champions League ein Ausrufezeichen gegen ZSKA Moskau knapp verpasst. Gegen den Tabellenführer der Gruppe B unterlagen die Dortmunderinnen 28:29 (15:11) und mussten die dritte Niederlage im vierten Spiel hinnehmen. In der Gruppe A verfehlte der zweimalige deutsche Meister SG BBM Bietigheim nach großem Kampf mit einem 31:32 (16:17) gegen Rostow-Don ebenfalls nur knapp seinen ersten Punktgewinn der Königsklassen-Saison.

In den zwei Gruppen kämpfen jeweils acht Mannschaften um die nächste Runde. Die beiden jeweils besten Teams sind für das Viertelfinale gesetzt, die Mannschaften auf den jeweiligen Rängen drei bis sechs ziehen zunächst in eine Play-off-Runde ein, in der die vier weiteren Viertelfinalisten ermittelt werden.