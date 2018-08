Frauen: Sport1 zeigt Champions-League-Heimspiele des VfL Wolfsburg

Köln (SID) - Der Münchner TV-Sender Sport1 überträgt in der laufenden Saison alle Heimspiele der Fußballfrauen des VfL Wolfsburg in der Champions League. Das gab der Sender am Mittwoch bekannt. Das erste Spiel wird am 26. September übertragen, wenn die Wölfinnen zum Rückspiel den isländischen Vertreter Thor/Ka empfangen. Das Hinspiel findet am 12. September statt.

Wolfsburg gewann neben der Meisterschaft auch den Pokal © SID

Wolfsburg hatte den Wettbewerb 2013 und 2014 gewonnen, 2016 und 2018 waren die Niedersächsinnen im Finale jeweils an Olympique Lyon gescheitert.

Bereits am Dienstag hatte Sport1 bekannt gegeben, ausgewählte Spiele der Frauen-Bundesliga zu übertragen. Entsprechende Rechte hatte der Sender von der Telekom Deutschland GmbH erworben.