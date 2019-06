Frauen-WM: China und Spanien nach Remis im Achtelfinale

Le Havre (SID) - China und Spanien haben durch ein Remis im direkten Duell ihre Tickets für das Achtelfinale der Frauenfußball-WM in Frankreich gesichert. Die Vorrundengegner der deutschen Auswahl trennten sich am letzten Spieltag der Gruppe B in Le Havre 0:0, Spanien steht nun mit vier Zählern als Zweiter hinter Spitzenreiter Deutschland (9) in der Runde der letzten 16. Die punktgleichen Chinesinnen sind als einer der vier besten Gruppendritten ebenfalls sicher für die K.o.-Runde qualifiziert.

Chinas und Spaniens Fußballerinnen trennten sich 0:0 © SID

Beide Teams hatten ihr Gruppenspiel gegen Olympiasieger Deutschland verloren (jeweils 0:1) und Siege gegen Tabellenschlusslicht Südafrika eingefahren.