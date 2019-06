Frauen-WM: Japan enttäuscht gegen Argentinien

Paris (SID) - Der frühere Weltmeister Japan ist mit einer großen Enttäuschung in die Fußball-WM der Frauen in Frankreich gestartet. Die Asiatinnen, die 2011 beim Turnier in Deutschland triumphiert hatten, kamen in Paris gegen Außenseiter Argentinien nicht über ein 0:0 hinaus. Für die Südamerikanerinnen war es bei ihrer dritten WM-Teilnahme der erste Punktgewinn überhaupt. Zuvor hatte sich Argentinien 2007 letztmals für die Endrunde qualifiziert.

Ein hart umkämpftes Duell endet 0:0 © SID

Die größte Torchance vergab Yui Hasegawa (56.), die den Ball nach einer Hereingabe knapp am Tor vorbeischoss. In der Gruppe D führt nach dem ersten Spieltag England nach dem 2:1-Erfolg am Sonntag gegen Schottland. Japan und Argentinien haben jeweils einen Zähler auf dem Konto.