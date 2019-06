Frauen-WM: Last-Minute-Sieg für die Niederlande

Le Havre (SID) - Europameister Niederlande ist dank eines Last-Minute-Tores mit einem Arbeitssieg in die Fußball-WM in Frankreich gestartet. Jill Roord (90.+2), die von Bayern München zum FC Arsenal wechselt, köpfte die Mannschaft von Trainerin Sarina Wiegman in ihrem Auftaktspiel der Gruppe E zum 1:0 (0:0) gegen den zähen Außenseiter Neuseeland. Der Olympia-Dritte Kanada hatte am Montag zum Gruppenauftakt Kamerun ebenfalls 1:0 besiegt.

Jill Roord erzielte den Siegtreffer in der Nachspielzeit © SID

In einer insgesamt überraschend ausgeglichenen Partie in Le Havre vergab Vivianne Miedema (60.) eine hervorragende Möglichkeit für die Niederländerinnen. Roord knackte den Riegel des Ozeanienmeisters dann doch noch. Torhüterin Sari van Veenendaal hatte die Führung der Neuseeländerinnen durch eine glänzende Parade gegen Sarah Gregorius (52.) verhindert.

Neuseeland musste auf Bundesliga-Spielerin Meikayla Moore (23) vom MSV Duisburg verzichten. Die Innenverteidigerin hatte im Training einen Achillessehnenriss erlitten.