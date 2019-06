Frauen-WM: Rund eine Million Tickets verkauft

Paris (SID) - Rund eine Million Tickets wurden bislang für die Spiele der WM der Fußballerinnen in Frankreich verkauft. 14 der 52 Turnierspiele sind ausverkauft, darunter die restlichen Gruppenspiele der Französinnen sowie die Halbfinals und das Finale in Lyon. Das teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Noch sind bis zu 300.000 Karten für die restlichen Partien der WM erhältlich.

Die Spiele der Französinnen sind alle ausverkauft © SID

Die deutschen Spielerinnen hatten ihr Auftaktspiel gegen China (1:0) in Rennes vor 15.283 Zuschauern bestritten. Von den bisher verkauften Tickets gingen etwa 1,5 Prozent an deutsche Fans. Den größten Anteil an Zuschauern stellt Gastgeber Frankreich (76 Prozent), gefolgt von Weltmeister USA (15 Prozent).

Bei der bislang am besten besuchten WM vor vier Jahren in Kanada hatten über 1,35 Millionen Fans die Spiele in den Stadien verfolgt.