Frauenfußball-Bundesliga: Wolfsburg müht sich zu Auftaktsieg

Frankfurt/Main (SID) - Die Fußballerinnen von Double-Gewinner VfL Wolfsburg haben sich beim Auftakt in die 30. Bundesliga-Saison zu einem Arbeitssieg gemüht. Die Wolfsburgerinnen gewannen 1:0 (0:0) gegen den SC Sand. Die Dänin Pernille Harder erzielte in der 48. Minute per Foulelfmeter das entscheidende Tor. Der erste Spitzenreiter ist aber die TSG Hoffenheim nach dem 6:1 (3:0) am Samstag beim Aufsteiger USV Jena.

Pernille Harder erzielte den Siegtreffer für den VfL © SID

Die SGS Essen gewann 3:1 (3:0) gegen Bayer Leverkusen. Aufsteiger 1. FC Köln setzte sich 2:1 (2:0) gegen den MSV Duisburg durch.

Bereits am Samstag war Vizemeister Bayern München dank Nationalspielerin Linda Dallmann erfolgreich gestartet. Der Neuzugang traf beim 3:1 (1:1) beim SC Freiburg doppelt (49./55.) und bescherte so dem neuen Trainer Jens Scheuer an alter Wirkungsstätte einen gelungenen Einstand.

Im Saison-Eröffnungsspiel am Freitagabend hatte Rekordmeister 1. FFC Frankfurt den Klassiker gegen den sechsmaligen Titelträger Turbine Potsdam 3:2 (2:1) gewonnen.