Frauenfußball-Bundesligen: Alle Klubs erhalten die Lizenz

Köln (SID) - Alle Klubs aus den Frauenfußball-Bundesligen haben die Lizenz für die kommende Saison erhalten. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag nach Abschluss des wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Zulassungsverfahrens bekannt. In der Bundesliga sind weiter zwölf Vereine dabei, in der 2. Liga 14.

Der Spielplan für die Saison 2019/20 wird Anfang Juli bekanntgegeben. Der Start der Bundesliga ist für den 18. August vorgesehen, der letzte Spieltag soll am 17. Mai 2020 über die Bühne gehen. In der 2. Liga wird es bereits am 11. August losgehen, das Saisonfinale steigt nach derzeitigem Stand am 24. Mai 2020.