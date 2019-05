Frauenfußball: Champions-League-Finale 2021 in Göteborg

Baku (SID) - Das Champions-League-Finale der Frauen findet 2021 in Göteborg/Schweden statt. Das bestätigte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch nach einer Sitzung des Exekutivkomitees in Baku. Neben Göteborg hatte auch die tschechische Hauptstadt Prag Interesse an einer Ausrichtung angemeldet, letztlich von einer Bewerbung allerdings Abstand genommen.

2021 findet das Finale der Frauen in Göteborg statt © SID

Somit wird in Göteborg ein Jubiläumssieger gekürt: Zum 20. Mal wird 2021 der wichtigste europäische Titel im Frauenfußball ausgespielt.