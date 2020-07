Frauenfußball: DFB erteilt Teams der Bundesliga und 2. Liga die Zulassung

Frankfurt/Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat wie erwartet allen Teams der Frauen-Bundesliga sowie der 2. Liga die Teilnahme am Spielbetrieb der kommenden Saison gestattet. Das teilte der Verband am Donnerstag nach einer internen Prüfung sämtlicher Zulassungsunterlagen mit. Eine Zulassungsverweigerung aufgrund nicht nachgewiesener wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit war in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgeschlossen.

Alle Teams der 1. und 2. Liga bekamen die Zulassung © SID

Im Zulassungsverfahren überprüft der DFB die wirtschaftliche und technisch-organisatorische Leistungsfähigkeit der Vereine - ähnlich des Lizenzierungsverfahrens der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die Bundesliga und 2. Bundesliga. Das Zulassungsverfahren soll einen ordnungsgemäßen Ablauf der Saison im finanziellen und technisch-organisatorischen Bereich gewährleisten.