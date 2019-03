Frauenfußball: Laudehr bleibt bei den Bayern

München (SID) - Fußball-Nationalspielerin Simone Laudehr bleibt dem Bundesligisten Bayern München treu. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, hat die 32-Jährige ihren Vertrag vorzeitig bis 2020 verlängert. "Ich freue mich sehr, noch ein weiteres Jahr Fußball zu spielen", sagte Laudehr, die 2016 vom 1. FFC Frankfurt zu den Bayern gewechselt war: "Ich habe in meiner Karriere so gut wie alles erreicht und mit Bayern München sollen gerne noch weitere Titel hinzukommen."