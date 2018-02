Frauenfußball: München siegt spät, Freiburg patzt in Duisburg

Köln (SID) - Bayern München hat zum Rückrundenauftakt der Frauenfußball-Bundesliga den zweiten Tabellenplatz zurückerobert. Der Vizemeister besiegte die SGS Essen dank einer späten Aufholjagd mit 2:1 (0:1) und schob sich mit 28 Punkten am SC Freiburg (26) vorbei, der beim bislang punktlosen Schlusslicht MSV Duisburg eine überraschende 1:2 (1:1)-Niederlage kassierte.

Steuerte einen Treffer zum Bayern-Sieg bei: Rolser © SID

Der FC Bayern ist damit vorerst punktgleich mit Double-Gewinner VfL Wolfsburg an der Spitze, der am späteren Sonntag (17.00 Uhr/Sport1) bei 1899 Hoffenheim in die Rückrunde startet.

Als Vierter rückte Ex-Meister Turbine Potsdam (24) durch ein 5:0 (1:0) beim abstiegsbedrohten FF USV Jena (4) heran. Der fünftplatzierte 1. FFC Frankfurt (22) löste seine Pflichtaufgabe beim Aufsteiger 1. FC Köln mit einem 3:0 (1:0) ebenso souverän. Der zweite Aufsteiger Werder Bremen (10) sammelte im Kampf um den Klassenerhalt durch ein 2:2 (2:1) beim Pokalfinalisten SC Sand zumindest einen Punkt.

Turid Knaak (23.) traf in München für die auswärtsstarken Essenerinnen, ehe Nicole Rolser (76.) und Fridolina Rolfö (89.) das Spiel drehten. In der MSV-Arena brachte Lucia Harsanyova (4.) die Gastgeberinnen im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Christian Franz-Pohlmann in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Janina Minge (42.) schoss Danica Wu (90.+1) den leidgeprüften MSV zum ersten Saisonsieg.