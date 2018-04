Frauenfußball: München verpasst Sprung an die Tabellenspitze

Frankfurt/Main (SID) - Der ehemalige deutsche Frauenfußball-Meister Bayern München hat überraschend die "Tabellenführung auf Zeit" in der Bundesliga verpasst. Das Team von Trainer Thomas Wörle kam am Sonntag gegen Schlusslicht FF USV Jena nur zu einem 0:0, Meister VfL Wolfsburg liegt damit trotz der zwei weniger ausgetragenen Partien mit zwei Punkten Vorsprung an der Spitze.

Thomas Wörle und die Bayern verlieren Kontakt zur Spitze © SID

Die Wölfinnen können somit am Mittwoch in Jena mit einem Sieg auf fünf Zähler davonziehen. Punktgleich mit den Bayern liegt der SC Freiburg nach dem 1:0 (0:0) bei 1899 Hoffenheim auf dem dritten Platz. Das Duell der ehemaligen Serienmeister zwischen dem 1. FFC Frankfurt und Turbine Potsdam entschieden die "Torbienen" für sich. Durch das 1:0 (0:0) in Frankfurt rückte Potsdam auf den vierten Rang vor.

Im Tabellenkeller verpasste der 1. FC Köln einen Befreiungsschlag. Der Tabellenvorletzte ging gegen den SC Sand mit 0:6 (0:2) unter und ließ die Möglichkeit aus, am MSV Duisburg vorbeizuziehen. Duisburg verlor bei der SGS Essen mit 1:3 (1:2).