Frauenfußball: Potsdam löst Vertrag mit Kellond-Knight auf

Potsdam (SID) - Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam und die australische Nationalspielerin Elise Kellond-Knight (27) gehen ab sofort getrennte Wege. Der bis Ende Juni 2019 laufende Vertrag wurde im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst, wie der Klub am Dienstag mitteilte. Die Mittelfeldspielerin hat den Wunsch, in ihre Heimat zurückzukehren und wieder in der australischen Profiliga zu spielen.