Frauenfußball: Trainerin Roth verlässt Werder zum Saisonende

Bremen (SID) - Frauenfußball-Bundesligist Werder Bremen muss sich nach der laufenden Saison einen neuen Coach suchen. Wie der Verein am Samstag mitteilte, wird Trainerin Carmen Roth ihren im Sommer auslaufenden Vertrag an der Weser "auf eigenen Wunsch" nicht verlängern und den Verein verlassen. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Roth hatte im Sommer 2017 das Amt bei der Bundesligamannschaft der Bremerinnen übernommen. In der vergangenen Saison gelang ihr mit dem damaligen Aufsteiger am vorletzten Spieltag vorzeitig der Klassenerhalt in der höchsten deutschen Spielklasse. Auch in dieser Saison geht es für Werder, nach 13 Spieltagen auf Abstiegsplatz elf, ausschließlich um den Klassenerhalt.