Frauenfußball: U20- und U17-WM werden Anfang 2021 nachgeholt

Zürich (SID) - Die dem Coronavirus zum Opfer gefallenen Fußball-Weltmeisterschaften der U20-Frauen und U17-Juniorinnen sind neu angesetzt worden. Wie der Weltverband FIFA am Dienstag bekannt gab, soll das U20-Turnier in Costa Rica und Panama nun vom 20. Januar bis 6. Februar 2021 stattfinden. Die besten U17-Auswahlmannschaften der Welt treten vom 17. Februar bis 7. März 2021 in Indien gegen den Ball.

FIFA setzt U20- und U17-WM der Frauen neu an © SID

"Ich bin sehr froh darüber, dass wir nun den Termin für die U20-Weltmeisterschaft kennen und damit auch zeitlich ein konkretes Ziel vor Augen haben, auf das wir uns fokussieren und vorbereiten können", sagte U20-Trainerin Kathrin Peter, die mit der DFB-Auswahl im WM-Teilnehmerfeld steht. Die deutsche U17 muss sich erst noch qualifizieren. Ursprünglich waren die Veranstaltungen für August bzw. November geplant gewesen.