Frauenfußball: VfL Wolfsburg feiert Kantersieg

Willstätt (SID) - Meister VfL Wolfsburg bleibt in der Frauenfußball-Bundesliga das Maß aller Dinge. Die "Wölfinnen" feierten am Sonntag einen 9:0 (3:0)-Kantersieg beim SC Sand und festigten ihren komfortablen Vorsprung (sieben Punkte) an der Tabellenspitze. Verfolger Bayern München siegte 4:1 (1:0) gegen Werder Bremen, der Tabellendritte Turbine Potsdam gewann 3:0 (2:0) gegen Bayer Leverkusen.

Titelverteidiger Wolfsburg empfängt das Team aus Essen © SID

Kristine Minde (19. und 23.) und Europas Fußballerin des Jahres Pernille Harder (31.) sorgten in Willstätt-Sand früh für klare Verhältnisse. Alexandra Popp (54. und 65.), Ewa Pajor (70.), Zsanett Jakabfi (79. und 82.) und Caroline Hansen (86.) per Elfmeter legten in der zweiten Halbzeit nach.

Bereits am Samstag hatte der 1. FFC Frankfurt einen 8:0 (5:0)-Kantersieg gegen Schlusslicht Borussia Mönchengladbach gefeiert. Die SGS Essen und der SC Freiburg trennten sich ebenso unentschieden (2:2) wie die TSG Hoffenheim und der MSV Duisburg (3:3).