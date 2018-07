Frauenfußball: Wedemeyer bleibt bis 2020 in Wolfsburg

Wolfsburg (SID) - Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg kann auch über die kommende Saison hinaus mit Neu-Nationalspielerin Joelle Wedemeyer (21) planen. Die Innenverteidigerin hat ihren Vertrag beim Double-Gewinner vorzeitig bis zum 30. Juni 2020 verlängert. Das teilte der Klub am Mittwoch mit.

Wedemeyer trägt seit der Jugend das Trikot des VfL © SID

Wedemeyer, U20-Weltmeisterin von 2014, debütierte im Juni beim Testspiel in Kanada (3:2) in der A-Nationalmannschaft und hat bisher 30 Pflichtspiele für die Wölfinnen absolviert. "Mit ihrem Werdegang ist sie ein Vorbild für alle Nachwuchsspielerinnen im Verein, weil er zeigt, dass der Weg in die erste Mannschaft möglich ist", sagte Wolfsburgs sportlicher Leiter Ralf Kellermann.