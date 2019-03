Frauenfußball: Wolfsburg und Freiburg komplettieren Pokal-Halbfinale

Köln (SID) - Die Fußballerinnen von Titelverteidiger VfL Wolfsburg und vom SC Freiburg sind Bayern München und der TSG Hoffenheim ins Halbfinale des DFB-Pokals gefolgt. Bundesliga-Tabellenführer und Vorjahresmeister Wolfsburg besiegte am Mittwoch Turbine Potsdam mit 4:0 (2:0), während der SC ebenfalls mühelos 6:1 (3:0) beim Erstliga-Schlusslicht Borussia Mönchengladbach gewann.

Alexandra Popp führt den VfL Wolfsburg ins Halbfinale © SID

Nationalmannschaftskapitänin Alexandra Popp (20., 26.) brachte den VfL im Prestigeduell früh klar in Front. Pernille Harder (48.) und Pia-Sophie Wolter (75.) erhöhten nach dem Seitenwechsel.

Für Freiburg trafen Virginia Kirchberger (13., 44.), Sandra Starke (41.), Desiree van Lunteren (52.) und Stefanie Sanders (82., 87.). Chantal Baghuis (67.) sorgte für den Gladbacher Ehrentreffer.

Die Halbfinalspiele werden am 31. März ausgetragen, die Auslosung der Partien nimmt die viermalige Europameisterin Doris Fitschen (50) am Donnerstag vor. Das Endspiel findet am 1. Mai in Köln statt.