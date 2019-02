Frauenhandball: Thüringer HC holt schwedische Nationalspielerin

Erfurt (SID) - Der deutsche Frauenhandball-Meister Thüringer HC hat die schwedische Nationalspielerin Mikaela Mässing verpflichtet. Die 24 Jahre alte Rückraumspielerin unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2020/21. Für ihren aktuellen Verein H 65 Höörs hat sie in der laufenden Spielzeit 123 Treffer erzielt und führt damit die Torschützenliste in der schwedischen Liga an.

Mässing (r.) ist beste Torschützin der schwedischen Liga © SID

"Für uns ist es wichtig, dass wir die Rückraumpositionen doppelt besetzen. Wir wollen Mikaela helfen, sich bei ihrer ersten internationalen Station weiterzuentwickeln", sagte THC-Trainer Herbert Müller über seinen Zugang.