Freiburg-Kapitän Frantz fällt in Düsseldorf aus

Köln (SID) - Kapitän Mike Frantz steht dem Fußball-Bundesligisten SC Freiburg im Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler zog sich in der Partie gegen den FC Augsburg (1:1) eine Adduktorenzerrung zu und wurde in der 34. Minute ausgewechselt.

Fällt wegen einer Adduktorenzerrung aus: Mike Frantz © SID

Trainer Christian Streich erwartet bei den Rheinländern "eine hochinteressante Auseinandersetzung und ein Kampf auf Biegen und Brechen".