Freiburg: Sallai fehlt bis zum Jahresende

Freiburg (SID) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss voraussichtlich bis zum Jahresende auf Mittelfeldspieler Roland Sallai verzichten. "Es sieht nicht so aus, als ob es bei ihm in diesem Jahr noch einmal besser wird", sagte Trainer Christian Streich vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig. Der Ungar Sallai fällt seit Mitte November mit einer Adduktorenverletzung aus.

Roland Sallai wird die restliche Hinrunde ausfallen © SID

Gegen Leipzig gehe es laut Streich vor allem darum, "die Tempi zu brechen, mitzugehen und Konter zu unterbinden". Dass die Sachsen zuletzt immer besser in Form kamen, hat der 53-Jährige registriert. "Natürlich gab es Phasen, in denen es angenehmer gewesen wäre gegen Leipzig zu spielen. Aber wir haben vor niemandem Angst", sagte er: "Wir haben ein Heimspiel und wollen einen großen Kampf bieten."