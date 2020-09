Freiburg gewinnt Test gegen polnischen Erstligisten Zabrze

Freiburg (SID) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg bleibt in der Vorbereitung auf die kommende Saison ungeschlagen. Das Team von Trainer Christian Streich gewann am Sonntag 4:1 (3:0) gegen den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze. Für die Breisgauer, die in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals am kommenden Sonntag beim Drittligisten Waldhof Mannheim antreten müssen, war es im vierten Testspiel der dritte Sieg.

Wooyeong Jeong trifft doppelt bei Testspielsieg © SID

Der Südkoreaner Wooyeong Jeong (15. und 26.), Kapitän Christian Günter (29.) und Torjäger Nils Petersen (51.) trafen für die Freiburger, die am Nachmittag in einer weiteren Partie mit Spielern aus der zweiten Reihe gegen den Zweitligisten SV Sandhausen testen. Piotr Krawczyk war für die Polen erfolgreich (71.).