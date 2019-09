Freiburg holt Grifo aus Hoffenheim zurück

Freiburg (SID) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den in der vergangenen Rückrunde ausgeliehenen italienischen Nationalspieler Vincenzo Grifo fest von der TSG Hoffenheim verpflichtet. Das teilten die Breisgauer am Montag mit.

Vincenzo Grifo kehrt zurück nach Freiburg © SID

Der 26 Jahre alte Offensivmann war im Winter aus dem Kraichgau nach Freiburg ausgeliehen worden und hatte in 16 Partien sechs Tore erzielt und vier vorbereitet. Grifo hatte von 2015 bis 2017 bereits in Freiburg gespielt. Im Sommer war er zunächst zur TSG zurückgekehrt und hatte in der laufenden Saison ein Bundesligaspiel für Hoffenheim bestritten.